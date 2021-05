BiFiSo-CSIC: balance de una lucha multidisciplinar contra la pandemia

Disclosure statement

Los autores participan en el proyecto BIFISO, PIE CSIC-COVID-19-027, financiado por el CSIC, para la lucha contra la COVID-19 en el marco de la PTI Salud Global.

Alejandro Sánchez Berrocal es investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC, donde pertenece al grupo Theoria cum Praxi (TcP). Socio de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política (AEEFP), Sociedad Española Leibniz (SeL) y Asociación Española de Estudios Gramscianos (AEEG). Miembro del Proyecto PAIDESOC (FFI2017-82535-P): "El desván de la razón: identidades éticas, pasiones políticas y sociedades digitales". Recibe fondos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de un contrato FPU.

Astrid Wagner es miembro del grupo de investigación Theoria cum Praxi (TcP) del Instituto de Filosofía del CSIC. Miembro de los proyectos Vulnerabilidad Cognitiva, Verosimilitud y Verdad (FFI2017-84826-P), El Desván de la Razón: Cultivo de las Pasiones, Identidades Éticas y Sociedades Digitales (FFI2017-82535-P), Análisis Científico, Filosófico y Social de COVID19 (CSIC-COV19-027) y Culturas de la Legalidad ON-TRUST (UC3M). Secretaria de GENET Red Transversal de Estudios de Género en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas.

Concha Roldán Panadero es miembro del grupo de investigación Theoria cum Praxi (TcP). Presidenta de la Asociación de Ética y Filosofía Política (AEEFP), GENET-Red Transversal de Estudios de Género y Sociedad española Leibniz (SeL). Vocal asesora de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC). IP del proyecto PAIDESOC (FFI2017-82535-P) y miembro de Culturas de la legalidad On-TRUST (IP R.R. Aramayo).

Emilio Muñoz Ruiz es socio promotor de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC) y miembro de su Consejo Consultivo.

Jesús Rey Rocha es socio fundacional de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC) y miembro de su Junta Directiva.

Konstantinos Argyriou es psicólogo y desarrolla su proyecto de tesis doctoral en el Instituto de Filosofía del CSIC. Pertenece al proyecto de investigación EPHYCUBE (PID2019-105428RB-100). Es socio de las asociaciones GENET, y PRISMA-LGTBIQA+ en STEM. Recibe fondos del Ministerio de Universidades a través de un contrato FPU.

Promotor junto a Concha Roldán del polifónico e interdisciplinar Diccionario Filosófico audiovisual Covid-19 del IFS-CSIC. Responsable del Grupo de Investigación THEORIA CUM PRAXI. Miembro de los proyectos PAIDESOC (CSIC), ON-TRUST (UC3M) y PRECARITYLAB (UCM). Fundador y expresidente de la Asociación Española de Ética (AEEFP).

Teresa Moreno Olmeda es miembro del grupo de investigación Theoria cum Praxi (TcP) del Instituto de Filosofía del CSIC. Es socia de la Asociación GENET - Red Transversal de Estudios de Género en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas. Recibe fondos de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través de una beca JAE Intro.

Víctor García Alemán es investigador del Grupo de Investigación Theoria cum Praxi (TcP), en el Instituto de Filosofía del CSIC. Es socio de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política (AEEFP) y de Hume Society. También es miembro del proyecto PAIDESOC (FFI2017-82535-P). Recibe fondos del Ministerio de Universidades a través de un contrato FPU.

Xandra Garzón Costumero es politóloga y abogada, y trabaja en el IFS CSIC. Perteneciente a proyecto BIFISO y al proyecto PAIDESOC: 'El desván de la razón: identidades éticas, pasiones políticas y sociedades digitales', del que es contratada FPI en el Instituto de Filosofía el CSIC, bajo la Dirección de la IP1 del proyecto Doña Concha Roldán Panadero. Es miembro de diferentes asociaciones como GENET y AEEFP

Antonio José Doménech del Río, Aurelia Martín-Casares, Diana Ortega Martín, Eulalia Pérez Sedeño, Luis A. Botella, María Mercedes Jiménez Sarmiento, and Nuria Eugenia Campillo do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.