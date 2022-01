Portrait(s) de France(s) : Alerte sur l’aggravation des inégalités françaises

Portrait(s) de France(s), un rendez-vous bi-mensuel et thématique réunissant articles inédits, cartographies et podcasts, pour aborder les grands enjeux de l’élection présidentielle de 2022.

L’édito de Florence Weber

La classe politique mondiale, suivant en cela les travaux des économistes et des sociologues, s’accorde généralement sur le constat d’une aggravation des inégalités, à l’échelle mondiale et au sein même des anciens pays riches (OCDE).

Mais l’analyse s’arrête souvent à l’idée que le fossé se creuse entre les pauvres qui s’appauvrissent et les riches qui s’enrichissent. Ce constat est juste, mais il masque un autre phénomène très important : le fossé se creuse également entre les gagnants et les perdants des bouleversements en cours, ce qui entraîne des effets de déclassement d’autant plus douloureux que les gagnants sont plus proches et plus visibles.

Cette instabilité est bien documentée dans certains pays et à l’échelle transnationale. Mais quelles sont les spécificités du cas de la France, qui se distingue par son modèle social à part ? C’est la question que nous nous posons dans cette deuxième livraison de notre newsletter spéciale « 2022 : Portrait(s) de France(s) », qui décrypte les grands enjeux de la campagne présidentielle.

Au sein des territoires comme parmi les ménages, on peut aujourd’hui regrouper les spécificités françaises autour du logement mais aussi de la jeunesse.

Côté logement, après vingt ans de politique d’encouragement à l’accès à la propriété, la France a connu une inversion de l’équilibre entre ménages locataires et propriétaires occupants, entraînant un fort enrichissement dans certains environnements des propriétaires-occupants et, dans les poches de pauvreté, un violent appauvrissement des propriétaires-occupants, leur bien devenu invendable et coûteux.

Côté jeunesse enfin, les inégalités se creusent entre les salariés des grandes entreprises et les jeunes précaires, mais aussi entre les jeunes selon leurs diplômes, leurs réseaux et leurs lieux de vie.

L’édition de ce jour ne peut qu’alerter sur ce fossé qui divise toujours plus les Français, à quelques semaines du scrutin électoral.

Philippe Lopez/AFP

Le Covid, accélérateur des inégalités de revenus et de patrimoine en France

Malgré les amortisseurs sociaux, le fossé s’est creusé entre les ménages les plus aisés, qui ont pu épargner, et les plus modestes, dont le pouvoir d’achat a baissé.

Philippe Huguen/AFP

Les inégalités entre les territoires deviennent des inégalités au sein des territoires

En quelques années, l’influence du facteur mobilité s’est renforcée, fragmentant l’attractivité d’un même espace en fonction de la proximité des voies routières et ferroviaires.

Logement : comment la crise sanitaire amplifie les fractures

Si le confinement imposé par l’épidémie de Covid-19 fait ressortir le drame du mal-logement, il exacerbe aussi les écarts entre les 65 millions de Français vivant dans des logements dits ordinaires.

Bertrand Guay/AFP

Bonnes feuilles : « Une jeunesse sacrifiée ? »

On part souvent du principe qu’à chaque formation correspond un emploi et que l’expansion scolaire est la clé contre les inégalités. Est-ce aussi simple ? Extrait du livre « Une jeunesse sacrifiée ? »

L’infographie